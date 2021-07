Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/07/2021 10:29

Rio - Caio Paulista vem vivendo uma boa fase no Fluminense e o mercado já está de olho no jogador. Segundo informações do site "NetFlu", o atacante recebeu sondagens de clubes do exterior, mas sua prioridade é permanecer nas Laranjeiras.

O staff do jogador decidiu por não ouvir propostas, tendo em vista que ainda negocia com o Tricolor por uma renovação ou até a compra definitiva. O camisa 70 está emprestado junto ao Tombense-MG até o fim deste ano.

As conversas entre as partes por uma permanência têm se encaminhado bem. O jogador inclusive já passou pela base em Xerém, mas deixou o clube e só retornou no último ano, após defender o Avaí.