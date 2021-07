Nonato - Foto: Divulgação/Internacional

NonatoFoto: Divulgação/Internacional

Publicado 23/07/2021 18:26 | Atualizado 23/07/2021 18:35

Rio - Nesta sexta-feira (23), a negociação entre Fluminense e Internacional para contratar o volante Nonato, ganhou mais um capítulo. O Colorado está interessado em negociar o atleta, caso o meio-campista, Paulinho, de 24 anos, revelado em Xerém, e que está no Boavista, de Portugal, esteja envolvido. A informação é do site "Zero Hora".

O Tricolor ainda mantém 50% de direitos econômicos em cima do meia que saiu de graça. Em troca, o volante Nonato, pedido de Roger Machado, seria cedido, com o acréscimo de uma composição.

Em meio à negociação, o estafe de Paulinho confirmou o interesse dos dirigentes do Internacional, assim como, o Colorado afirma que o Fluminense esteja interessado no volante Nonato.