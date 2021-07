Auxiliar-técnico Isaías Rodrigues - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/07/2021 18:58

Rio - Nesta sexta-feira (23), o auxiliar técnico do time feminino do Fluminense, Isaías Rodrigues, morreu aos 31 anos. Isaías era ex-jogador das categorias de base do Tricolor e estava lutando contra um câncer no pulmão.

Em solidariedade aos familiares e amigos, o Fluminense decretou luto de três dias. Isaías fez parte do projeto de futebol feminino do Fluminense desde 2019. Em 2020, assumiu como técnico do sub-18 que conquistou o inédito título do Campeonato Brasileiro.

No entanto, por razões médicas, precisou ser afastado e passou a vaga para o seu auxiliar, Filipe Torres, no final da primeira fase. Isaías foi jogador da base do Fluminense entre 2006 e 2009, atuando pela equipe do sub-17 e 18, além disso, conquistou o torneio sub-17, Milk Cup, na Irlanda do Norte, em 2007, quando trinfuou sobre o Manchester United por 2 a 1.