Lateral-direito Igor JuliãoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/07/2021 19:45

Rio - O lateral direito, Igor Julião, de 26 anos, se despediu do Fluminense em suas redes sociais, após ter acertado com o Vizela, da primeira divisão portuguesa. O contrato do jogador com o Tricolor seria encerrado no final deste ano.

"Aqui, me despeço desse clube que fiz parte por 18 anos da minha vida. Serei pra sempre um moleque de Xerém. Na minha infância, o Fluminense me apresentou a um mundo que uma criança suburbana de Bento Ribeiro jamais teria condições de conhecer. Não tenho dúvidas de que sou a pessoa que sou hoje graças a essa gigantesca instituição.

Sou privilegiado pela chance de ter conhecido tantas pessoas incríveis. Me sinto realizado por não apenas jogar, mas também conquistar títulos por todas as categorias do clube. Em todas oportunidades que recebi, eu estava disposto a morrer por essa camisa dentro de campo. Nunca faltou vontade e esse sentimento eu carregarei comigo com muito orgulho. Em todas as vezes que chorei por você, foi de alegria. Obrigado, Fluminense", disse o lateral em suas redes sociais.

Revelado em Xerém, o lateral chegou ao Fluminense em 2003, com nove anos de idade. Em 2012, Igor Julião subiu para o profissional, disputando 89 partidas e com um gol marcado, tendo sido na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Por empréstimo, o jogador passou por Sporting KC (EUA), Samorin, da Eslováquia, Macaé e Ferroviária.

Após 36 anos, o Vizela foi vice-campeão da segunda divisão portuguesa e subiu para a elite de Portugal. A pedido do técnico Álvaro Pacheco, que renovou contrato até junho de 2023, o clube português mira reforços para o elenco, entre eles, um zagueiro, ponta e um lateral, que será o Igor Julião.