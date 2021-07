Staff de jogador do Internacional já negocia possível ida de meia para o Fluminense | Fluminense | O Dia

Nonato - Reprodução

Nonato Reprodução

Publicado 24/07/2021 14:14

Rio - A contratação do volante Nonato, de 23 anos, é uma das prioridades para o Fluminense, no momento. De acordo com o portal "UOL", o clube carioca já negocia com representantes do atleta, porém, a transferência não deverá acontecer tão rapidamente.

Publicidade

Nonato não vem tendo muitas oportunidades no elenco do Internacional, mas foi relacionado para o próximo compromisso do Colorado pelo Brasileiro. O Colorado entra em campo neste domingo para enfrentar o Athletico-PR, pela competição, às 18h15.



Além de Nonato, outro atleta que pode reforçar o Fluminense é o atacante Léo Chú. Jogador do Grêmio, o atleta teria o interesse de acertar com o clube das Laranjeiras.