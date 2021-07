Primeiro dia de natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio - AFP

Publicado 24/07/2021 08:19 | Atualizado 24/07/2021 09:01

Rio - O nadador brasileiro Guilherme Costa fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste sábado. Ele competiu na etapa classificatória dos 400 m livre. Com o tempo de 3:45.99, Guilherme chegou na quinta colocação e dificilmente vai conseguir uma vaga para as semifinais do torneio.

Guilherme foi o primeiro brasileiro a entrar nas piscinas para competir em Tóquio. Antes dele, aconteceram duas classificatórias de duas categorias que não contam com a presença de ninguém nascido no país. Competiram na Olimpíada, os nadadores qualificados para os Jogos nas provas de 400m Medley masculino e 100m Borboleta feminino.

Ainda neste sábado, outros brasileiros vão se aventurar nas piscinas de Tóquio. Felipe Lima e Caio Pumputis vão competir no 100m peito, além do time feminino nos 4x100m livres.