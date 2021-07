Primeiro dia de Natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio - Alexandre Castello Branco/COB

Publicado 24/07/2021 09:25

Rio - A equipe brasileira está fora da final do revezamento 4x100 m livre feminino. O Brasil fez o 12ª tempo entre as seleções e não conseguiu se classificar. Apenas os oito melhores tempos têm vaga garantida na disputa de medalha da categoria.

Em sua eliminatória, o Brasil acabou ficando em sexto lugar. O tempo brasileiro foi de 3:39.19. Larissa Oliveira, Ana Vieira, Etiene Medeiros e Stephanie Balduccini representaram o país.

Além do revezamento, o Brasil competiu com mais três nadadores nesta primeira manhã de Natação em Tóquio. No 400 m livre, Guilherme Costa não conseguiu se classificar para as finais da sua categoria. Já nos 100m peito, Felipe Lima fez o oitavo melhor tempo e se qualificou para as semifinais. Já Caio Pumputis fez o tempo de 1:00.76 e acabou não se classificando.