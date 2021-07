Por não usar máscara, deficiente é humilhado e arrastado para fora de ônibus - Reprodução

Por não usar máscara, deficiente é humilhado e arrastado para fora de ônibusReprodução

Publicado 23/07/2021 18:40

Portador de deficiência física e mental o homem foi agredido, arrastado e tirado a forças de um ônibus no terminal rodoviário de Sinop (MT). Pessoas que estavam no local registraram o caso e o vídeo gerou revolta após ser compartilhado e ganhar grande repercussão nas redes sociais. O rapaz foi identificado como Jadilson. As informações são da gazeta digital.



Conforme informações, Jadilson foi impedido de embarcar por estar sem máscara de proteção contra a Covid-19. A mãe do rapaz também estava no ônibus. Os dois iam com destino a Cuiabá (MT), onde a mãe passaria por uma cirurgia. Diante da situação, a mãe seguiu viagem para não perder o atendimento médico. A mulher ligou para um tio do rapaz buscar o jovem na rodoviária.

Confira o vídeo:

Nas imagens é possível identificar Jadilson sendo arrancado do veículo, jogado e arrastado pelo chão da rodoviária. A vítima insiste, chega a ir atrás do ônibus e pega no para-brisa. Ele grita por ajuda, mas ninguém faz nada. No local algumas pessoas deram risada.



Uma lei sancionada pelo Governo Federal isenta pessoas com autismo e deficiências do uso da máscara, que é uma das medidas de prevenção contra o coronavírus.



O Procon Estadual já alertou a população que pessoas com transtorno do espectro autista ou com qualquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial estão dispensadas do uso. O benefício está previsto na Lei Nacional (Nº 14.019/20). Crianças com menos de três anos também estão dispensadas do uso.



A regra vale inclusive para transportes públicos, em veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou táxis, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados.