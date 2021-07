Deputada Bia Kicis (PSL-SP) - Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Publicado 22/07/2021 19:38 | Atualizado 22/07/2021 20:52

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicaram, nesta quinta-feira, 22, fotos em um encontro com Beatrix Von Storch, uma das líderes do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (Alternative für Deutschland). A legenda é conhecida por suas posturas neonazistas.

A vice-lider do partido alemão, famosa por tweets xenofóbicos, é neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro nazista das Finanças e um dos poucos membros do gabinete do Terceiro Reich a servir continuamente desde a nomeação de Hitler como chanceler. Segundo Kicis e Eduardo, o encontro serviu para unir "conservadores do mundo para defender valores cristãos e a família."

O grupo Judeus Pela Democracia, fez uma serie de posts no Twitter criticando a atitude dos parlamentares brasileiros.

"Bia Kicis esteve com a AfD, da extrema-direita alemã, com raízes ligadas ao nazismo e notadamente xenófobo. O partido é investigado pela Inteligência alemã por posturas antidemocráticas. Sob a capa do conservadorismo, o bolsonarismo não se preocupa mais em esconder suas simpatias".

Além de kicis, agora é o filho do presidente que celebra a deputada do partido da extrema-direita alemã, AfD. Von Storch segue as ideias do avô, ministro das finanças nazista e apoiador de hitler até depois da morte.

O partido é o mais conservador da Alemanha, e defende uma visão nacionalista apartada do conceito da União Europeia, do qual o país faz parte.