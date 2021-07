O ataque ocorreu em uma chácara da TV TEM em SP - TV TEM/ Divulgação

Publicado 22/07/2021 20:41 | Atualizado 22/07/2021 20:42

Uma mulher de 53 anos morreu, na noite da última quarta-feira, após ser atacada por seis cães da raça pitbull em uma chácara, em Birigui, no interior de São Paulo. A vítima estava indo visitar o namorado no local.

Segundo a Polícia Civil, Marli Donega foi visitar o namorado, que é caseiro do local, quando os cães a atacaram. O namorado tentou afastar os animais, mas também foi atacado. Mesmo ferido, ele conseguiu correr para dentro do imóvel e pedir ajuda.



O resgate foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O caseiro foi socorrido ao pronto-socorro e os animais foram contidos por pessoas que estavam na chácara.

O caso foi registrado pela filha da vítima como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil. À TV TEM, a responsável pela chácara informou que não vai comentar sobre o caso.