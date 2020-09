Adolescente de 16 anos é mordida e agredida pelo marido ao defender pitbull de agressão

São Paulo - Uma adolescente de 16 anos foi mordida e agredida pelo próprio marido, de 18 anos, no último domingo, após defender o cachorro da família. O caso aconteceu na região centro-sul de Belo Horizonte. O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado pela polícia.



Segundo a Polícia Militar, as agressões ocorreram quando o casal estava saindo para passear com cão, que se soltou da coleira e subiu no sofá da casa. Ao ver a cena, o suspeito começou a bater no animal, da raça pitbull. Quando viu a cena, a jovem teria defendido o animal, mas também virou vítima dos ataques e mordidas do marido.



Ela contou aos policiais que desmaiou e as agressões só pararam após uma vizinha conter o homem, que fugiu na sequência. A jovem chegou a ficar desacordada e foi encaminhada ao Hospital João XXII, no bairro Santa Efigênia, em BH.

Ela sofreu uma fratura no nariz, teve os dois braços mordidos pelo rapaz e um corte de faca no calcanhar direito. A polícia agora tenta localizar o suspeito do crime contra a esposa.