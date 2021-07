Joice Hasselmann relatou o ocorrido ao presidente da Câmara e afirmou que tem suspeitas de que tenha sido um atentado - Divulgação

Publicado 22/07/2021 21:38 | Atualizado 22/07/2021 22:05

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou, em entrevista, ao jornal O Globo, ter sido vítima de um suposto atentado. Joice, que afirmou ter acordado na noite de sábado com várias lesões, reiteirou que não sabe explicar o que ocorreu e nem o que provocou os ferimentos em seu resto e em outras partes do corpo.



Segundo a reportagem, a parlamentar sofreu um lapso de memória, na noite de sábado, 17, desmaiou e acordou com cinco fraturas no rosto, uma na costela, um dente quebrado e um corte no queixo.

Joice disse ainda que acionou Polícia Legislativa para investigar o caso, e acredita ter sido vítima de um atentado. "Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado", contou.

Até o fim da noite desta quinta-feira, a Câmara dos Deputados ainda não havia se pronunciado sobre o caso.