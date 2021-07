Ministério da Saúde terá que explicar distribuição de vacinas contra a Covid - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 23/07/2021 18:37 | Atualizado 23/07/2021 18:44

Rio - O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pediu que o Ministério da Saúde apresente todas as informações que tiver a respeito da distribuição das vacinas contra a Covid-19. As informações são da CNN Brasil.

A medida foi determinada após a Procuradoria Geral do Distrito Federal entrar com um pedido no órgão depois que o governador de Brasília, Ibanês Rocha, afirmar que foi prejudicado na distribuição das remessas e ter recebido menos do que o combinado.

O Governo do DF pede também que o MS envie um lote com quase 300 mil dose para o estado. Já o Ministério da Saúde tem dez dias para responder a solicitação do STJ.

Suspensão da 1º dose no Rio

Na noite desta sexta-feira (23), a Prefeitura do Rio anunciou a suspensão da 1° dose na cidade . Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro o objetivo é garantir o estoque para as segundas doses programadas. A vacinação será retomada assim que o Ministério da Saúde enviar nova remessa de vacinas.

O prefeito Eduardo Paes já havia avisado em seu perfil oficial no Twitter, nesta sexta-feira, sobre um possível atraso no calendário de vacinação da cidade por conta de cerca de 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 que ainda não foram liberadas pelo Ministério da Saúde. "Divulgamos nosso calendário de acordo com as chegadas informadas pelo ministério. Se não cumprirem corremos o risco de atrasar", disse Eduardo Paes.