Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 24/07/2021 13:22 | Atualizado 24/07/2021 13:24

Rio - Apesar das férias, o ex-jogador Neto não deixa de comentar sobre as Olimpíadas. Pelas redes sociais, o apresentador do "Donos da Bola" rasgou elogios a forma que a seleção brasileira feminina vem passando pelas adversidades. Enquanto isso, disparou contra o time masculino e o experiente Daniel Alves, um dos líderes da equipe.

“Qual a diferença de ter uma Formiga jogando pela seleção brasileira, a quinta olimpíada, e ter o Daniel Alves? As meninas sempre foram jogadoras olímpicas, se dedicaram. Jogando sem ajuda de dinheiro, da imprensa… A única imprensa que ajudou foi a Bandeirantes, sempre esteve ao lado das meninas”, escreveu Neto, antes de completar:

“Aí você vê umas guerreiras como essas. Marta, Ludmilla, Debinha, Érika… Quem conhecia antes da Band mostrar? Aí acham que temos que torcer para a seleção olímpica (masculina)? Essas meninas sim, temos honra de acordar cedo para assistir“

Na manhã deste sábado a seleção comandada por Pia Sundhage empatou em 3x3 com a fortíssima seleção holandesa, após estrear com vitória. Já a seleção masculina, volta à campo na madrugada de sábado para domingo, às 5h30, contra a Costa do Marfim.