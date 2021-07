Atletas de Quirguistão e Tadjiquistão entraram sem máscara nas aberturas dos Jogos Olímpicos - Foto: Reprodução

Atletas de Quirguistão e Tadjiquistão entraram sem máscara nas aberturas dos Jogos OlímpicosFoto: Reprodução

Publicado 24/07/2021 15:05

Rio - O COI (Comitê Olímpico Internacional), disse que tomará medidas em caso de flagrantes para quem não utilizar máscara durante os Jogos Olímpicos, em Tóquio. Durante a apresentação dos países nas aberturas, a maior parte do grupo Quirguistão e do Tadjiquistão não estavam respeitando o protocolo. A informação é do site "Inside the Rings".

Entre os dois grupos, os porta-bandeiras do Quirguistão e Tadjiquistão, respectivamente, Kanykei Kubanychbekova e Denis Petrashov, e Tafur Rakhimov. Além deles, os porta-bandeiras do Paquistão, Khalil Akhtar e Mahoor Shahzad e, vários outros atletas que passaram pelo Estádio Olímpico de Tóquio, não seguiram também as regras.

O uso de máscara é obrigatório, como consta nos manuais atualizados pelo COI em junho, encaminhado para todos os credenciados "em todos os momentos e em todos os locais", exceto em treinos, competições, dar entrevistas, para comer e beber.

Em caso de estar ao ar livre, a medida estabelecida é de se distanciar por dois metros de outras pessoas, quando não estiver com máscara. No entanto, em entrevista coletiva, o diretor-exclusivo do COI para os Jogos Olímpicos, Christophe Dubi, desconversou sobre mencionar os nomes dos grupos e de atletas que desobedeceram as regras, mas ressaltou que relembrou os protocolos de segurança antes das aberturas.

Os especialistas de saúde seguem afirmando que os Jogos Olímpicose, Tóquio, pode se tornar um "evento superespalhador" do coronavírus. O principal consultor do governo japonês para a covid-19, já tinha dito que promover as Olimpíadas, durante a pandemia, era "anormal".