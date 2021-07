Adriano Imperador divide espaço com craques como Pelé, Garrincha e Zico - Robson Moreira

Publicado 24/07/2021 14:46

Rio - Está na história. Adriano Imperador deixou sua marca registrada no templo do futebol mundial. Neste sábado, o ex-atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira colocou seus pés na Calçada da Fama do Maracanã e entrou para um grupo de craques considerados "eternos".

Agora ao lado de Pelé, Garrincha, Zico, Zagallo e muitos outros craques do futebol brasileiro e internacional, Adriano foi o 123º atleta a colocar os pés na Calçada da Fama, que ainda conta com registros de Lionel Messi, Eusébio, Beckenbauer e diversos atletas importantes de outros esportes.

Perguntado sobre a sensação de tal homenagem, o Imperador não escondeu a emoção e lembrou dos tempos de quando ainda sonhava em ser jogador profissional.

"É emocionante mais uma vez poder pisar no Maracanã. Tive a oportunidade e a felicidade de ser campeão com a camisa do Flamengo em 2009, e hoje estou sendo homenageado aqui. Então passa um pouco do filme. Quando eu era pequeno, sempre tive a vontade de ser um jogador de futebol conhecido e graças a Deus hoje estou sendo reconhecido, e acho que pela luta da minha família. Então estou muito feliz", disse Adriano visivelmente emocionado.

O Maracanã está na história de Adriano Imperador. Mesmo jogando a maior parte da sua carreira fora do país, o artilheiro conquistou três títulos no estádio: Campeonato Carioca de 2000 e 2001, além do Brasileirão de 2009, temporada em que o ex-jogador foi artilheiro da competição com 19 gols, sendo 13 no palco do futebol carioca. Dos 46 tentos anotados vestindo a camisa do Flamengo, 27 foram no Maraca.

A Calçada da Fama do Maracanã foi inaugurada no ano 2000, em celebração ao 50º aniversário do estádio. Hoje modernizado, o acervo passou por processo de digitalização para evitar perdas de registros importantes para a história do futebol carioca.

