O jogador Romildo Del Piage comemora gol durante parida entre Confiança e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B, realizado na cidade de Aracaju, SE, neste sábado, 24.EMANUEL ROCHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/07/2021 18:24 | Atualizado 24/07/2021 18:36

Aracaju - Neste sábado (24), o Botafogo venceu o Confiança por 1 a 0, com gol de Romildo, na Arena Batistão, pela 14ª rodada da Série B. Na tabela, o Glorioso sobe para a 11ª colocação com 16 pontos.



O Botafogo do estreante Enderson Moreira entrou em campo no 4-2-3-1, com uma saída diferente das que foram utilizadas nas últimas rodadas pelo Glorioso. Com a bola, a equipe alvinegra iniciava as jogadas com uma saída de 3, formada pelos zagueiros Gilvan, Lucas Mezenga e o lateral-direito Daniel Borges, atuando como um lateral “construtor”, enquanto Guilherme ficava solto pela esquerda como um ala.



O simples motivo de ter uma estreia na beirada de campo do Botafogo, apresentou nitidamente a dificuldade da defesa alvinegra ter a bola nos pés. O Confiança, de Rodrigo Santana, não tinha nada a ver com isso e posicionou uma equipe ofensiva em cima do visitante.



Os minutos iniciais foram de um Botafogo recluso, tentando construir jogadas com uma equipe posicionada ofensivamente e com três jogadores na defesa sendo ameaçados constantemente pelo ataque do Dragão. O que era para ser um primeiro tempo recheado de lances, acabou contrariando essas chances.



No entanto, apesar do ataque do Confiança ter tido mais a bola, não soube lidar com as oportunidades e desperdiçou todas, enquanto o Botafogo ameaçou pela primeira vez aos 11 minutos do primeiro tempo com uma finalização cruzada de Rafael Navarro dentro da área em cima da defesa do Dragão.



Poucos minutos depois, Marco Antônio aproveita a oportunidade após uma série de erros defensivos das duas equipes, mas enquanto estava dentro da área, finalizou em cima do goleiro Rafael que encaixou com tranquilidade.



Em uma cobrança de falta, o meio-campista Daniel Penha ameaça o gol de Diego Loureiro que espalma para o escanteio, tendo sido a melhor chance de gol da equipe de Rodrigo Santana.



Aos 36 minutos, o Botafogo reage com um cruzamento do lateral-direito Warley, jogando como meia aberto, para o atacante Diego Gonçalves que cabeceia errado e desperdiça mais uma oportunidade do Glorioso.



Ao final do primeiro tempo, Warley aparece mais uma vez com um cruzamento rasteiro, a defesa do Confiança desvia e Romildo, vindo de trás, finaliza com o pé cheio para o canto direito de Rafael, abrindo o placar para o Botafogo.



No início do segundo tempo, aos 12 minutos, o Botafogo ameaçou o gol de Rafael com um cruzamento de Navarro, dessa vez aberto pela esquerda, cruzando para o ala Warley que finaliza mal, a bola atinge o chão e a defesa do Confiança desvia para o escanteio.



Aos 14 minutos, o estreante Enderson Moreira discute com o quarto árbitro, é expulso e deixa o auxiliar Luís Fernando Flores no comando técnico, enquanto o Glorioso seguia sendo ameaçado constantemente pelo Confiança.



E dessa forma, o Botafogo abaixa as linhas, e arma a equipe alvinegra no contra-ataque, mas com poucos jogadores preenchendo o bloco ofensivo, tendo poucas chances para contra-atacar e ampliar o placar.

Aos 34 minutos, em uma disputa de bola pelo corredor direito, o ala Warley, comete falta, recebe o segundo cartão amarelo, é expulso e deixa o Glorioso com um a menos e com riscos de levar o empate para o Dragão.

Com um jogador a menos, o Botafogo decide de uma vez correr riscos e entrega a bola para o Confiança, que aos trancos e barrancos, finaliza mais do que o visitante, mas sem eficiência e construindo poucas oportunidades.

CONFIANÇA X BOTAFOGO

Local: Arena Batistão

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior - RN (CBF)

Gols: 1º tempo | 45 - Romildo

Cartões amarelos: Diego Gonçalves, Daniel Penha, Nirley, Warley, Romildo, Serginho

Cartões vermelhos: - Enderson Moreira, Warley

Público: Jogo com os portões fechados



Confiança: Rafael; Marcelinho, Nirley, Isaque e L. Juba; Madison (Gustavo Ramos), Sérginho (Ítalo), Rafael Vila (Jhemerson); Daniel P., Neto Berola (Luidy) e Tiago Reis. Técnico: Rodrigo Santana.



Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan e Guilherme; Romildo (Kayque), Barreto, Warley, Marco Antônio (Matheus Frizzo), Diego Gonçalves (Ênio); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.