Lateral-esquerdo Rafael CariocaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2021 13:34

Rio - Flertando com o "adeus" ao Botafogo há algumas semanas, o lateral-esquerdo Rafael Carioca parece estar fora dos planos mais uma vez nesta temporada. Sem problemas físicos ou suspenso, o jogador ficou de fora da relação de Enderson Moreira para o duelo deste sábado (24), contra o Confinça-SE, fora de casa.

Rafael chegou a ser terceira opção nos tempos em que PV era titular do Botafogo - atleta foi negociado com o Internacional. Depois disso, virou titular ainda sob o comando de Marcelo Chamusca, passando a frente de Guilherme Santos. Para esta rodada do Brasileirão, em que o Botafogo perdeu o jovem Hugo por conta da Covid-19, Rafael Carioca sequer foi relacionado para o duelo no Batistão contra o Confiança. Enderson Moreira contará apenas com Guilherme Santos para a posição.

Deixando Rafael Carioca no Rio de Janeiro, o novo técnico do Botafogo sinaliza que não pretende contar com o jogador. Assim, o clube pode acabar tendo que ir ao mercado para repor uma peça no setor.

O atleta chegou ao Botafogo após indicação de Marcelo Chamusca, mas nunca agradou. Desde então, péssimas partidas são colecionadas pelo jogador que tem total desprestígio por parte do torcedor alvinegro. Virando mais uma vez uma das últimas opções, Rafael Carioca deve enfim deixar o Botafogo após semanas flertando com tal possibilidade, mas sendo utilizado na lateral-esquerda.