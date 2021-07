Marco Antonio.Botafogo X Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 05 de Junho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor_Silva

Publicado 24/07/2021 09:00

Sergipe - O Botafogo volta a campo pela Série B do Brasileirão neste sábado, fora de casa, contra o Confiança-SE. A partida irá marcar a estreia de Enderson Moreira, novo técnico do alvinegro, que assume a equipe no momento de crise profunda na segunda divisão. Em relação ao último jogo disputado, o comandante do Bota terá quatro desfalques nesta rodada.

O último triunfo do Botafogo foi contra o Vitória, na sétima rodada da Série B, pelo placar de 1 a 0. Chay anotou o tento que deu os três pontos ao alvinegro na ocasião. Desde então, são dois empates e três derrotas. A partida deste sábado, contra o Confiança, já é encarada em General Severiano como uma "virada de chave" para o Glorioso na competição.

Apesar da injeção de ânimo com a chegada de um novo técnico, o Botafogo se vê numa situação bem complicada para a 14ª rodada. Enderson Moreira já terá seu primeiro desafio contando com quatro desfalques que foram titulares na derrota para o Goiás, na última terça-feira (20).

Na manhã desta sexta-feira, antes da viagem, o Botafogo divulgou o boletim médico da semana, que revelou mais três desfalques além de Pedro Castro, suspenso pelo terceiro amarelo. O meia-atacante Chay, com trauma na região lombar, o zagueiro Kanu, com lesão constatada na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Hugo, com teste positivo para Covid-19, não viajam com a equipe que entra em campo no Batistão.

O Botafogo ocupa a 14ª colocação na tabela da Série B, com 12 jogo disputados (uma rodada a menos devido ao adiamento da partida contra o CSA), e 13 pontos conquistados. Agora comandada por Enderson Moreira, o elenco quer se distanciar da zona da degola e se aproximar no G4 da competição. Já são 10 pontos de diferença para o quarto colocado, mas apenas dois da zona de rebaixamento.

A bola rola para Confiança-SE x Botafogo neste sábado, às 16h30, na Arena Batistão, no Sergipe.