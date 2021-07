Cortez, quando ainda atuava pelo Botafogo - Fábio Castro/AGIF/Botafogo

Publicado 24/07/2021 10:42

Rio - Na última quinta-feira, o Juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) condenou o Botafogo a pagar R$ 630.660,67 para o ex-lateral-esquerdo do clube, Bruno Cortez. Segundo o despacho, a execução já transitou em julgado, ou seja, o Botafogo não pode mais recorrer da decisão. As informações são do portal "Yahoo Esportes".

O lateral, hoje no Grêmio, chegou ao Alvinegro em 2011 após bom Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Pelo Alvinegro, o jogador entrou em campo em 32 oportunidades e as boas atuações chegaram a render uma convocação para a Seleção.

Confira o despacho na íntegra:

Intime-se o réu a depositar o valor homologado em 48 horas, sob pena de penhora on line.

Considerando-se os termos da manifestação da ré, entendo que a presente execução já transitou em julgado. RIO DE JANEIRO/RJ, 22 de julho de 2021.