Douglas saiu do banco de reservas e foi peça-chave na vitória sobre a Tunísia na estreia do vôlei brasileiro em TóquioAFP

Publicado 24/07/2021 17:46

Tóquio - Como o próprio Douglas avaliou, a estreia da seleção masculina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi 'tudo': 3 sets a 0 sobre a Tunísia. O início do jogo, no entanto, foi truncado, devido à dificuldade na recepção, principalmente. A entrada do ponteiro no lugar de Leal foi fundamental para a reviravolta. O camisa 14 arrasou quando entrou na quadra da Arena Ariake. Com dez pontos marcados, só ficou atrás de Wallace.

Fenômeno nas redes sociais, Douglas amanheceu neste sábado, domingo no Japão, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Com muito carisma e bom-humor, Douglas tem usado o Instagram para interagir com os fãs e mostrar um pouco da rotina e os bastidores das Olimpíadas.

O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, não tem se incomodado com o burburinho pela repercussão das postagens de Douglas e revelou que toda a família segue e acompanha os Stories do camisa 14. No entanto, revelou que o próprio Douglas o procurou para dizer que vai evitar os holofotes para focar na busca pelo bicampeonato olímpico.

"É muito espontâneo tudo o que ele faz. Esse crescimento que ele teve é justamente ele. Essa espontaneidade dele. Está todo mundo muito orgulhoso porque não está interferindo absolutamente nada nos treinamentos. Ele mesmo veio me falar, que vai dar uma diminuída. Ele está impressionado com a quantidade. Mas ele merece", disse Dal Zotto.

Representante LGBTQIA+ em Tóquio, Douglas é o primeiro atleta abertamente gay da seleção olímpica e tem quebrado as barreiras do preconceito e provado que pode jogar em alto nível como qualquer hetero e sem deixar o recente sucesso na web subir à cabeça. Dessa forma, promete continuar arrasando. Aceitem.