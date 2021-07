João Victor Oliva - Miriam Jeske/COB

João Victor OlivaMiriam Jeske/COB

Publicado 24/07/2021 14:42

Japão - Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, João Victor Oliva participou, neste sábado, do primeiro dia de competições de hipismo, na categoria adestramento. O atleta, filho da ex-jogadora de basquete Hortência, ficou em quinto lugar, colocação que o deixa em posição pouco confortável para seguir em busca de medalha.

Publicidade

João Victor se classificou para a Olimpíada no ano passado, mas seu cavalo foi vendido. Foi necessário que atuasse novamente para classificar seu novo cavalo, Escorial Horsecampline, que compõe o conjunto agora na competição.





O atleta foi o primeiro a se apresentar na competição e ficou em quinto lugar do Grupo A, com 70.419 pontos. Com a marca, não pôde avançar de forma direta, o que ocorre com os dois primeiros colocados. A classificação ficou com Charlotte Fry, da Grã-Bretanha, com 77.096 pontos, e Therese Nilshagen, da Suécia, com 75.14.



No entanto, ainda há possibilidade para Oliva, uma vez que os seis restantes na classificação também podem seguir na disputa pela medalha.