A ex-bbb Jaquelline Grohalski realizou uma rinoplastia nesta quinta-feira (18). Apesar de nunca ter feito nenhum procedimento no nariz, a cantora revela que a decisão surgiu devido à pressão estética que sofreu nas redes sociais. Ela garante que as críticas derrubaram sua autoestima.

"Pra quem não me conhece e não sabe, eu nunca fiz plástica no meu nariz. Ele é assim estilo Michael Jackson igual vocês dizem. A abertura do meu nariz já era algo que me incomodava, e de tanto as pessoas comentarem na internet a respeito dele, passei a me sentir mal comigo mesma e pesquisei sobre o procedimento e resolvi fazer", diz a cantora, que foi operada pelo médico Thiago Marra.