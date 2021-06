Jaque Khury - Reprodução

Publicado 26/06/2021 15:39

Rio - Famosa após sua participação na oitava edição do 'Big Brother Brasil', a influenciadora digital Jaqueline Khury criticou outras blogueiras que ostentam uma rotina de luxo nas redes sociais.

"As minas só ostentam, restaurante, viagens, bolsas, claro tudo com o dinheiro dos tontos, né! Porque não é delas o dinheiro. Agora olha essas ostentadoras, olha o tanto de gordura que tem de tanto que bebe", disse a ex-BBB em seus stories, criticando o posicionamento das influenciadoras digitais e questionando as mensagens que elas passam aos seguidores.

Logo depois, Jaque fez um vídeo apontando os riscos do consumo desse tipo de conteúdo. Confira: