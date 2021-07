Ítalo Ferreira liderou primeira bateria do surfe nas olimpíadas - Reprodução de Vídeo

Publicado 24/07/2021 19:39 | Atualizado 24/07/2021 19:50

Rio - O brasileiro Ítalo Ferreira teve o privilégio de abrir a primeira bateria de surfe da história das Olimpíadas, neste sábado. Ele, que é o atual campeão mundial do esporte, e o vice-líder do ranking deste ano, se classificou na primeira colocação para as oitavas de final da competição no Japão.



Contra Ítalo, que fez a pontuação de 12.90, surfaram Leonardo Fioravanti, da Itália; Hiroto Ohhara, do Japão, e Leandro Usuna, da Argentina. O japonês foi quem levou a segunda vaga, com nota de 11.40.



O brasileiro começou a bateria atrás do japonês, mas conseguiu no último terço da bateria duas manobras que lhe renderam notas altas. A maior delas foi fruto de uma manobra chamada de "Aero de Backside com Full Rotation". O movimento é um dos mais pontuados da categoria, que tem notas variando de 0 a 10.



Gabriel Medina será o último a entrar no mar, neste sábado, na quinta bateria. A dupla brasileira está chaves diferentes, o que permite uma disputa entre os dois pelo ouro olímpico.

Como funciona a competição

Além da dupla brasileira, participam da competição outros 18 atletas que competirão em cinco baterias de 30 minutos, quatro atletas por bateria.

Durante o tempo, cada terá de fazer o máximo de pontos possíveis com manobras. A pontuação varia de 0 a 10 para cada onda surfada. Contudo, apenas as duas melhores ondas concluídas serão somadas para uma pontuação final.

Os dois melhores de cada bateria avançam para as oitavas de final. Vale destacar que a primeira fase não é eliminatória, então os surfistas que forem eliminados nesse primeiro dia ainda terão uma chance de retornar a briga em uma repescagem.