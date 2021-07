Kelvin Hoefler - fotos AFP

Publicado 26/07/2021 17:10

Rio - No embarque para o Brasil, o skatista brasileiro Kelvin Hoefler, que conquistou a medalha de prata no skate street pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, exibiu a medalha junto com o seu passaporte e passagem de avião.

"Chegou a hora de partir, difícil de dizer mas, Até Logo TÓQUIO Obrigado ARIGATO #ObrigadoBrasil #ObrigadoSkate".

De volta para o Brasil, Kelvin revelou que estava em companhia na viagem, junto com os canadenses Matt Berger e Micky Papa. "No voo com essas duas lendas", disse o atleta.