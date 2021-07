Alan Souza - Reprodução

Alan SouzaReprodução

Publicado 26/07/2021 16:14

Tóquio - A Seleção Brasileira de vôlei protagonizou um dos jogos mais sensacionais dos últimos tempos na modalidade. Saindo atrás do placar e vendo o show do levantador argentino Luciano De Cecco, os comandados de Renan Dal Zotto precisaram de muita cabeça e talento para virar o placar e fechar o jogo no tie-break por 3 a 2.

Uma das principais peças para a reação na manhã desta segunda-feira, o oposto Alan Souza, cria das categorias de base do Botafogo e que assinou recentemente com o Kuzbass Kemerovo, da Rússia, exaltou o espírito de luta da equipe.

"Isso aqui é Brasil, não desistimos nunca.⁣ E eu tenho certeza que você aí de casa também nunca vai desistir de nós!⁣ Vamos Brasil que está só começando", publicou o atleta em suas redes sociais.