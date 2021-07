Pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio - Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Publicado 25/07/2021 18:23 | Atualizado 25/07/2021 18:27

Rio - Durante a cerimônia de entrega de medalhas, os atletas olímpicos serão instruídos a não se abraçarem no pódio, além de manter o distanciamento uns dos outros e continuar utilizando máscaras a todo instante. A informação é do jornal britânico "Metro".

A permissão deve-se a tirar máscaras e pousar para tirar fotos com suas medalhas durante 30 segundos. "Pedimos a todos que obedeçam às regras, sejam quais forem as partes interessadas", disse o porta-voz do COI, Mark Adams.

"Não é bom ter, é obrigatório, tanto para o esporte quanto para todos os envolvidos. Envie uma mensagem forte, por favor, siga os manuais. Entendemos que há empolgação e sentimos pelos atletas, mas infelizmente tivemos que tornar as regras mais rígidas. Essas mensagens são passadas constantemente, não apenas para os atletas. É do nosso interesse e do interesse de todos", completou.

Quanto aos que desrespeitarem as regras, o diretor executivo do COI, Christophe Dubi, afirmou que as medidas serão tomadas, caso isso aconteça.

"Cada vez que vemos alguém sem máscara, e isso acontece um pouco por todo o lado, é nosso dever, de todos nós, dizer 'lembre-se da máscara, por favor'. E na maioria dos casos, as pessoas simplesmente esquecem. Se você tiver comportamentos flagrantes que são absolutamente intoleráveis, com certeza iremos agir", disse o diretor executivo.