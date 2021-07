Andreia Sadi - Reprodução

Andreia SadiReprodução

Publicado 25/07/2021 16:33

Rio - A jornalista Andréia Sadi, da Rede Globo e Globonews, revelou nas redes sociais a paixão pela modalidade nos Jogos Olímpicos e confessou que queria ter sido jogadora de vôlei. O desabafo foi feito durante a estreia da seleção brasileira feminina de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio.



"Eu amo vôlei feminino num grau! Queria ter sido jogadora, mas faltou tudo, começando pelo talento", disse a jornalista. O comentário na rede social repercutiu entre os internautas e chegou na bicampeã olímpia do vôlei, Fabiana Claudino que se emocionou com o comentário. "Seria um pecado o jornalismo brasileiro perdê-la [Andréia Sadi] pras quadras", disse a jogadora de vôlei.

O talento que você tem no jornalismo é tão absurdo, que seria um pecado o jornalismo brasileiro te perder pras quadras! Muito legal ver que você ama esse esporte que me deu tudo! Você é fera! ❤️ — Fabiana Claudino (@FabianaClaudino) July 25, 2021

O Brasil triunfou sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As parciais foram de 25/11, 25/22 e 25/19. Na próxima terça-feira (27), a seleção brasileira retorna para as quadra, às 07h40, para enfrentar a República Dominicana.