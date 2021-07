Chico Garcia - Foto: Reprodução/Instagram

25/07/2021

O comentarista esportivo da Band Chico Garcia recebeu alta hospitalar, neste domingo, após passar oito dias internado tratando uma pneumonia em decorrência da covid-19. O profissional estava internado desde o último sábado, quando deu entrada no hospital com sintomas fortes de gripe.

"Gente, acabei de receber alta. Eu vou ver minha filha! Eu vou ver minha esposa! Eu não acredito. Estou muito feliz! Obrigado, obrigado a todo mundo. Recebi alta e estou indo para casa", comemorou o jornalista horas antes de sair do hospital.

Segundo relatos da esposa, Mila Alves, que também é jornalista, Chico teve uma recuperação que chamou a atenção até dos médicos que o acompanharam durante o período.

"Ele teve uma 'recuperação surpreendente' e 'atípica' que eles não sabem explicar. Mas nós sabemos, foi a força do próprio Chico em lutar, com a própria força e ajuda dos médicos somados com estas energias e orações maravilhosa", compartilhou Mila, na última sexta-feira. Mesmo dia em que Chico saiu da UTI para a enfermaria.