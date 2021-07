Carol Gattaz fez sete pontos na sua estreia em Jogos Olímpicos - Divulgação/FIVB

Carol Gattaz fez sete pontos na sua estreia em Jogos OlímpicosDivulgação/FIVB

Publicado 25/07/2021 15:51

Tóquio - 18 anos após sua estreia na Seleção Brasileira feminina de vôlei, a central Carol Gattaz finalmente entrou em quadra para disputar uma partida dos Jogos Olímpicos. No primeiro desafio da equipe comandada por Zé Roberto, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 3 a 0. Carol foi peça fundamental no triunfo e pôde, enfim, sentir o gosto da vitória no evento esportivo mais esperado do mundo.

Completando 40 anos na próxima terça-feira (27), a jogadora comentou sobre sua primeira aparição em Olimpíadas.

Publicidade

"Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui representando nosso país. A ansiedade bateu forte, mas assim como todo o grupo, estava muito concentrada e preparada. Começamos com o pé direito", disse a central.

Carol Gattaz vestiu a camisa da seleção pela primeira vez em 2003. Desde então, conviveu com lesões, expectativas e cortes do grupo principal. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, foi cortada da relação um pouco antes do início da preparação. Apesar da longa espera, parece ter valido a pena viver todas suas experiências e chegar em Tóquio 2020 como peça-chave. A central comentou sobre a boa partida na estreia contra a seleção sul-coreana.

Publicidade

"Começamos muito bem, depois elas entraram no ritmo também. São jogos difíceis, estamos em uma Olimpíada onde todos os times têm qualidade, então sabemos que as partidas serão difíceis. Cabe a nós estarmos sempre pressionando, mas foi muito bom. Estou muito feliz" disse a jogadora do Minas, campeã da última edição da Superliga.

O próximo desafio de Carol Gattaz será contra a República Dominicana, às 7h45, na próxima terça-feira, dia em que a central completará 40 anos de idade.

Publicidade