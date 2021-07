Karen Jonz na transmissão do SporTV - Foto: Divulgação/Tiwtter

Publicado 25/07/2021 15:05

Rio - Na noite do último sábado, a tetracampeã mundial em skate vertical e nova comentarista do SporTV, Karen Jonz, agradeceu a oportunidade de participar da primeira transmissão da modalidade nas Olimpíadas, além disso, provocou em suas redes sociais sobre a repercussão positiva.

Na transmissão, Karen Jonz acompanhou a conquista da medalha de prata de Kelvin Hoefler. Após a comoção pública com a modalidade, Jonz aproveitou para provocar nas redes sociais: "Skate sempre foi legal, vcs que só descobriram ontem", ironia a comentarista.

Além disso, agradeceu à audiência e confessou ter ficado com ansiedade antes de participar da transmissão. "É uma honra pra mim estar aqui na estreia do skate. Um pouco atrapalhada, mas com muito amor e trazendo informação para que vocês entendam tudinho!".