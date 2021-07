Botafogo superou a pressão da equipe sergipana na reta final - EMANUEL ROCHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Após sequência negativa de cinco rodadas, o Botafogo voltou a vencer e conseguiu também seu primeiro triunfo fora de casa na Série B do Brasileirão. Apesar dos três pontos conquistados na partida contra o Confiança, neste sábado (24), fora de casa, o comentarista Carlos Eduardo Lino, do SporTV, não vê certeza nas atuações do alvinegro.

"O Botafogo não dá segurança para ninguém ainda dentro da Série B, mas se tiver um pouquinho desse espírito que teve hoje, se lutar um pouquinho mais, se tiver consistência defensiva… Isso desconsiderando a deselegância do Enderson hoje, que foi assustadora. Ele nunca me passou essa imagem", afirmou Lino.

O jornalista lembrou também a quantidade de chances criadas pela equipe e como o time tem dificuldade em balançar as redes.

"O Botafogo é o time que mais define na Série B, mas tem pouco aproveitamento. Nesse jogo fez algo diferente, fez 1 a 0 com o Romildo e depois se defendeu, ficou com um jogador a menos, o time está um pouco tenso, mas conseguiu o resultado", concluiu o comentarista durante o programa "Troca de Passes".