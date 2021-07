Enderson Moreira - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2021 10:02

Rio - Demorou, mas chegou. Após 14 rodadas o Botafogo conseguiu conquistar sua primeira vitória fora de casa nesta Série B. A vitória de 1 x 0 sobre o Confiança também marcou a estreia do treinador Enderson Moreira. Após o jogo, o técnico recém-contratado comemorou o desempenho dos jogadores e lembrou que o caminho até o retorno para a Série A será longa e complicada.

Apesar da vitória, o treinador acabou sendo expulso na sua estreia. Enderson discutiu com o quarto árbitro e precisou ir para o chuveiro mais cedo. Depois da partida, o técnico diz ter se retratado com os jogadores.

"Conversei com os atletas e realmente foi uma atitude que eu acho que não deveria ter feito. A gente está envolvido muito com a responsabilidade que é dirigir a equipe do Botafogo. A gente quer ganhar sempre. O que eu posso falar é que não houve nenhum tipo de desrespeito com ninguém. Houve uma cobrança em cima de determinado lance, mas não é uma conduta que faça parte daquilo que eu penso. Eu pedi desculpas para os atletas e é claro que tem o prejuízo porque fico fora das quatro linhas", afirmou o treinador.