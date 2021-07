Vanderlei Luxemburgo desmentiu a informação de negociação com a diretoria do Botafogo - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Vanderlei Luxemburgo desmentiu a informação de negociação com a diretoria do Botafogo Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 25/07/2021 18:10

Rio - Vanderlei Luxemburgo tratou como fakenews a notícia de que abriu negociação para assumir o comando do Botafogo. Aos 69 anos, ele deixou o Vasco em fevereiro e, desde então, ficou livre no mercado. Na mesma entrevista à "Rádio Capital", no entanto, admitiu uma procura do Cruzeiro, clube que é dirigido pelo técnico Mozart.



"Ninguém me procurou. Nenhuma pessoa ligada ao Botafogo entrou em contato comigo. Tudo que estão falando na imprensa é mentira. Todo mundo que falou algo baseado em alguma informação, são mentirosas. Colocaram sem fundamento para as outras pessoas verem. Eu não tive convites do Botafogo", afirmou Luxa, que, revelou uma oferta para voltar à Toca da Raposa, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2003.

"Falaram comigo, mas tá muito confuso. O presidente do Cruzeiro me passou uma mensagem e também nos falamos no telefone, tive uma conversa com o Pedrinho, do Supermercado BH, e depois dessa conversa não avançamos".

Publicidade

Após a demissão de Marcelo Chamusca, o Botafogo abriu negociação com Lisca, que fechou com Vasco, e Dorival Júnior. Mas Enderson Moreira é quem foi confirmado como o novo treinador. No sábado, estreou com vitória sobre o Confiança, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O Glorioso é o 12º colocado, com 16 pontos.