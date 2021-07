Rhuan - VITOR SILVA / BOTAFOGO

Publicado 25/07/2021 12:38

Rio - O atacante Rhuan, de 21 anos, não é mais jogador do Botafogo. O jovem foi anunciado neste domingo pelo Radomiak Radom, clube que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Polonês. O contrato é de três temporadas e o Botafogo manteve parte dos direitos econômicos do atleta.

Rhuan foi revelado nas categorias de base do Glorioso, mas nunca se firmou no elenco principal. A última vez que entrou em campo foi no Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Vasco, no mês de janeiro. Desde então o jogador entrou para o grupo de atletas que não faziam parte dos planos para 2021.

O atacante se despede do Botafogo com 40 jogos disputados e apenas um gol marcado.

