Felipe NetoReprodução

Publicado 25/07/2021 15:05

Rio - A estreia de Enderson Moreira no Botafogo foi uma verdadeira montanha-russa. Mesmo com a primeira vitória fora de casa, o treinador acabou sendo expulso no segundo tempo. Quem parece não ter gostado muito foi o youtuber e torcedor do alvinegro, Felipe Neto, que não poupou críticas ao técnico recém-chegado:

“Papelão patético do treinador Enderson Moreira, do Botafogo, tentando humilhar o 4° árbitro. Deveria tomar um gancho de suspensão exemplar. Inaceitável um treinador ter esse temperamento doentio“, escreveu Felipe Neto.

