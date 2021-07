Vice-presidente de futebol do Flamengo: Marcos Braz. - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo: Marcos Braz.Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/07/2021 14:34

Rio - Neste domingo (25), o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, desabafou nas redes sociais e comentou um pouco sobre a gestão do Rubro-Negro desde 2009, além de agradecer a parceria com os profissionais que passaram pela Gávea.

“Fazem 12 anos. Dia 24/07/2009 aceitei essa ‘pedreira’ a Vice Presidência de Futebol. Montamos uma comissão técnica, contratações pontuais, e como sempre, muitos dizem, a ‘sorte’ nos ajudou. Obrigado a todos que confiaram. Fiquei 8 anos fora, voltei. Muito trabalho em equipe. Muita gente comprometida com o Flamengo, pessoas sensacionais. Ninguém ganha nada sozinho".

Publicidade

Longe do Brasil, Braz foi para a Europa, ao lado de Bruno Spindel, a fim de iniciarem as negociações com o volante Thiago Mendes e o atacante Kenedy, além de um terceiro e possível reforço que ainda não foi revelado.