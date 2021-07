Adriano Imperador na Calçada da Fama do Maracana - Robson Moreira

Publicado 25/07/2021 13:49

Rio - Ídolo Rubro-Negro, Adriano Imperador recebeu uma homenagem no último sábado e seus pés foram eternizados na Calçada da Fama do Maracanã. Torcedor do Flamengo, o ex-jogador rasgou elogios a Gabigol e disse apostar no sucesso do treinador recém-contratado Renato Gaúcho, a quem chamou de "grande amigo".

"Gabigol é um jogador que sabe decidir a qualquer momento e o Renato Gaúcho também é um grande amigo meu. Está começando a fazer um trabalho maravilhoso com o grupo, então, tem tudo pra dar certo, né? E eu estou torcendo para isso: que eles possam conquistar mais títulos para gente, porque no caso, eu também sou flamenguista", afirmou Adriano.

O Flamengo de Renato entra em campo neste domingo, às 16h, contra o São Paulo. O time tenta manter os 100% de aproveitamento que tem sob o comando do treinador.