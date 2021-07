Modelo afirma que teve affair com estrela do Flamengo: 'Foi uma pessoa marcante'

Rio - Depois de abandonar uma entrevista com Sérgio Mallandro ao ser questionada sobre um possível affair com Gabigol, a modelo resolveu falar sobre o assunto. Durante uma entrevista a uma rádio do Rio, diante da insistência do apresentador, a morena entregou: "Fiquei mesmo, mas não quero entrar em detalhes sobre o assunto".

Taty Sindel revelou também já ter tido um romance com uma mulher, mas, novamente, preferiu não prolongar o tema: "Já fiquei sim, foi uma pessoa marcante, mas não quero falar mais sobre isso".

A modelo virou recentemente notícia após roubar a faixa da vice-campeã do concurso Miss Bumbum, no início de julho, em São Paulo. Inconformada com o resultado e alegando tratar-se de um armação, Tati comandou um barraco, deixando as outras candidatas e Andressa Urach, que apresentava o evento, perplexos.

