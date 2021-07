Bruno Henrique - Fábio Costa/Ag.O Dia

Bruno HenriqueFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 25/07/2021 19:14

Um dia que ficará marcado na vida de Bruno Henrique. O atacante fez três dos cinco gols do Flamengo na goleada sobre o São Paulo neste domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para recordar da noite de gala, o camisa 27 rubro-negro fez questão de pegar a bola do jogo para levar para casa.

Com a bola na mão e sorriso largo, Bruno Henrique concedeu entrevista na saída do gramado e falou sobre o feito na vitória diante do São Paulo e a volta à boa fase com a camisa do Flamengo.

Publicidade

"Muito feliz. Como falei no jogo passado, tive uma lesão que acabou me deixando fora de jogos importantes. O departamento médico do Flamengo é competente e conseguiu me colocar num jogo tão importante. Consegui voltar bem, com o apoio da Nação, e é muito bom jogar com torcedor. Pude jogar bem. Então, estou voltando aos pouquinhos. Joguei mal em alguns jogos, mas acontece. O jogador tem altos e baixos, mas nunca deixei de acreditar em mim e trabalhar, porque sei da minha qualidade e que posso ajudar bastante o Flamengo", disse Bruno Henrique.

A última vez que Bruno Henrique havia feito três gols em uma única partida foi em 27/11/2019, quando o Flamengo venceu o Ceará por 4 a 1.

Publicidade

Bruno Henrique e o Flamengo voltam a campo na próxima quinta-feira (29), quando o Flamengo recebe o ABC pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h. Para este duelo, existe a chance de o treinador poupar alguns titulares.

"É por isso que eu falo. Não é treinador querer poupar. Hoje conversei com Isla, antes do almoço, era um risco que tinha. É muito fácil as pessoas pedirem para jogar com titulares sempre. Mas o treinador precisa pensar. Não queremos perder jogadores importantes."