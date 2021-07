Renato Gaúcho no Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho no FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/07/2021 19:03

Na goleada do Flamengo sobre o São Paulo por 5 a 1, além do placar elástico, outro ponto chamou atenção dos jogadores e torcedores que assistiram pela televisão: a qualidade do gramado do Maracanã. Criticado durante as temporadas de 2020 e 2021, o campo, novamente, foi pauta negativa em um duelo do Rubro-Negro.

Após o jogo, na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho foi questionado sobre o terreno do estádio e não poupou críticas ao gramado e pediu aos responsáveis uma melhora no campo.

"É uma coisa chata de se falar. Os adversários também gostam de campo bom. E ai, você entra em campo que você precisa ter o gramado sem condições de praticar um bom futebol. As pessoas precisam tomar providências. Falar de gramado é chover no molhado. É difícil. Eu fico triste porque o Flamengo sai prejudicado."



O Maracanã volta a receber um jogo do Flamengo na próxima quinta-feira (29), quando o time de Renato recebe o ABC pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h. Para este duelo, existe a chance de o treinador poupar alguns titulares.

"É por isso que eu falo. Não é treinador querer poupar. Hoje conversei com Isla, antes do almoço, era um risco que tinha. É muito fácil as pessoas pedirem para jogar com titulares sempre. Mas o treinador precisa pensar. Não queremos perder jogadores importantes."