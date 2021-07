Denilson - Reprodução

DenilsonReprodução

Publicado 26/07/2021 14:42 | Atualizado 26/07/2021 15:00

Rio - Nesta segunda-feira (26), um dia após o atropelo do Flamengo para cima do São Paulo pelo placar de 5 a 1, foi a vez do comentarista e pentacampeão mundial pela seleção, Denílson, sofrer com as brincadeiras de um rival. Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador recebeu uma mensagem do técnico Renato Gaúcho falando sobre a goleada deste domingo.

Acostumada a sofrer com as brincadeiras de Denílson, Renata Fan, apresentadora do programa, não perdoou e embarcou na onda ao chamar o vídeo gravado pelo treinador do Flamengo.

Publicidade

"Oi Renata, tudo bem? Estou de volta, hein. Denílson, beleza? Estou acordando agora só para mandar um abraço para você. Fica tristinho não, abração", disse o novo técnico do Flamengo provocando o ex-jogador do São Paulo.

Sobre a partida, Denílson destacou a desatenção do tricolor paulista ao ceder o empate e, logo em seguida, a virada no Maracanã.

Publicidade

"Todos os jogos você tem que entrar ligado, mas tem alguns que você não pode vacilar. São Paulo estava fazendo um bom jogo, fez um bom primeiro tempo, equilibrado. Mas não pode ir andando em uma jogada de escanteio. No segundo gol, me ajuda a te ajudar Igor Vinícius", comentou Denílson.

Veja o vídeo: