Dorival Júnior - Luciano Belford/Agencia O DIa

Dorival JúniorLuciano Belford/Agencia O DIa

Publicado 25/07/2021 14:40

Rio - Grande ídolo, multicampeão e colecionando gols pelo Flamengo, Gabigol quase teve uma história completamente diferente. O treinador Dorival Jr., atualmente sem clube, revelou que no final de 2017, quando ainda era treinador do São Paulo, o clube tricolor quase acertou com o atacante.

No final da temporada de 2017, o clube paulista havia acabado de se livrar do rebaixamento e já pensava na reestruturação para a próxima temporada. Foi então que em uma reunião entre o então treinador e Raí, à época diretor executivo de futebol, surgiu o nome de Gabigol.

Publicidade

"Quando eu me reuni com o Raí, ele me falou: ‘Dorival, eu tenho dinheiro pra contratar um jogador’. E eu falei: ‘Raí, posso te falar uma coisa? Eu não quero que vocês tragam ninguém que não seja a nível de São Paulo, mas eu preciso de um jogador. Um atacante de lado", disse Dorival em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

"Ele me pediu três nomes. Eu dei o do Everton (Cebolinha), do Bruno Henrique (atualmente no Flamengo) e do Gabigol. Estávamos fechados com o Gabigol", revelou.

Publicidade

Curiosamente, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo e tanto Gabigol quanto Bruno Henrique devem ir a campo para defender o Rubro-Negro.