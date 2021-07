Taty Sindel e Gabigol - Reprodução/Montagem

Publicado 25/07/2021 20:02 | Atualizado 25/07/2021 20:06

Ex-atriz do programa 'Zorra Total', Taty Sindel participou do programa Holofotes da Rádio FM O Dia. Depois de contar detalhes do barraco na final do Miss Bumbum 2021, quando arrancou a faixa de vice-campeã de Juh Campos, ela quebrou o silêncio a respeito de um suposto envolvimento com Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo e da seleção brasileira. Ela, que já tinha até abandonado uma entrevista com Sérgio Mallandro por conta do assunto, resolveu abrir o jogo. "Fiquei mesmo, mas não vou dar detalhes", respondeu já fugindo de outras perguntas sobre o envolvimento.