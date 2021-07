Juh Campos - Reprodução

Publicado 25/07/2021 13:07 | Atualizado 25/07/2021 16:15

Vice Miss Bumbum 2021, Juh Campos fez um boletim de ocorrência na 12ª Delegacia Policial (Copacabana) no Rio na manhã deste domingo (25). A modelo amazonense, de 29 anos, diz que foi vítima de racismo de funcionários do Hotel Hilton no dia anterior. "Eu tinha uma reserva, inclusive já paga, para mim e uma amiga trans. Quando chegamos na recepção, fomos impedidas de nos hospedar sem uma explicação e sem um justificativa. Acredito que fui vítima de racismo e a minha amiga de transfobia porque acharam que nós não teríamos condições de pagar a estada", contou a estudante de Direito.

Acompanhada do advogado Clayton Ferreira e bastante abalada, Juh fez a denúncia e prometeu lutar até o final para que outras pessoas não passem pelo mesmo constrangimento. "Fica aqui minha indignação e eu não pouparei esforços para que haja justiça para o meu caso".