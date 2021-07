Isabelita dos Patins - Divulgação

Isabelita dos PatinsDivulgação

Publicado 25/07/2021 19:40 | Atualizado 25/07/2021 21:24

Isabelita dos Patins comemorou 73 anos no último sábado (24) e ganhou uma festa de aniversário ao ar livre em plena Praça XV, no Centro do Rio. Ela, que vende suas bonequinhas e outros artigos na tradicional Feira de Antiguidades, ganhou um bolo da colega Lorna Washington, ícone do transformismo na cena gay carioca. A delícia encomendado pela 'Turma Ok', bar LGBTQI+ da terceira idade na Lapa chamou a atenção dos frequentadores da feira e dos convidados da badalação como Silvetty Montilla e o cantor Marcio Gomes, marido de Gottsha. Isabelita ficou emocionada com a surpresa.