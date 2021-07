Clara, filha de Tatá Werneck - Reprodução

Publicado 25/07/2021 16:12

Tatá Werneck acordou animada neste domingo com a primeira medalha de equipe brasileira nos Jogos Olímpicos em Tóquio no Japão. A prata de Kelvin Hoefler no skate fez a atriz comemorar o fato de que dentro de casa ela tem dois skatistas: o marido Rafa Vitti e a filha Clara, de 1 ano e nove meses. Tatá já prevê uma futura atleta da modalidade em 2028, que será em Los Angeles, nos Estados Unidos: "Parabéns a galera. 2028 talvez minha Deusa esteja lá. E mamãe vai ser daquelas que grita e invade a pista e geral fica puto”, brincou ela.