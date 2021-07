Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Divulgação/Hugo Gloss

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraDivulgação/Hugo Gloss

Publicado 25/07/2021 11:43 | Atualizado 25/07/2021 11:44

Mumuzinho foi o cupido do romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. O próprio sambista foi quem fez a revelação durante o show do novo namorado da atriz da Globo. O dono do sucesso 'Pé na Areia' não só confirmou a história como fez questão de chamar a amada para o palco e ainda deu um beijo. O amor é lindo, minha gente!