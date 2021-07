Deborah Albuquerque e Li Martins - Reprodução/Montagem

Publicado 24/07/2021 15:55 | Atualizado 24/07/2021 16:28

Mal saiu da casa do 'Power Couple 5', Deborah Albuquerque foi informada que Li Martins falou poucas e boas da agora ex-amiga de confinamento. A influenciadora usou as redes sociais na tarde deste sábado (24) para contar que ela e o marido Bruno Salomão não fizeram as pazes com Li e JP Mantovani e ainda decidiram que vão processá-los na Justiça.

"Soube que eles estão dizendo que se resolveram comigo e o Bruno. Não se resolveram e não pediram desculpas. O JP mandou uma mensagem para o Bruno, que não quis ler. Acho que essas coisas, nós temos que resolver na Justiça. Eles me acusaram, fizeram acusações grave e eles que respondam agora na Justiça. O que vocês fizeram foi a pior coisa que um ser humano pode fazer que é apunhalar pelas costas", disse Deborah.

Assim que foi eliminada do reality de casais, Li Martins revelou que tinha se decepcionado com a Deborah e a chamou de louca e falsa. "Não estou torcendo mais para Deborah. Você é uma falsa e não quero te seguir mais. Bruno você é um cara demais, pena que sua mulher é uma louca”.